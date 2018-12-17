Орешкин высказался на тему «русского следа» в протестах «желтых жилетов»

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что нет смысла обсуждать тему наличия «российского следа» в протестах «желтых жилетов» во Франции, поскольку кризис копился годами.

«Хотел бы прокомментировать те инсинуации, которые в последнее время появились относительно какого-то российского участия в этих событиях. Собственно, здесь даже на самом деле комментировать нечего», – сказал Орешкин, передает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что причины протестов, происходящих во Франции и других развитых странах лежат очень глубоко в поляризации общества, они «накапливались последние десятилетия».

«Сейчас французские власти столкнулись с этими накопленными проблемами и вынуждены искать те решения, которые могли бы развернуть ситуацию, эту динамику в позитивном направлении», – резюмировал Орешкин.

Ранее журналист Владимир Соловьев заявил, что поиски «русского следа» в простестных движениях разных стран – это общая тенденция западных стран.

Акции «желтых жилетов» против повышения цен на бензин начались во Франции 17 ноября. Спустя некоторое время митингующие стали выражать недовольство социальной ситуацией в стране. Газета ВЗГЛЯД писала об экономических последствиях протестов «желтых жилетов» и рассказывала, как восстание во Франции погрузит Евросоюз во внутренний кризис.