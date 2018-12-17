В ФРГ собрались выплатить компенсацию спасенным из концлагерей детям

Правительство ФРГ согласилось выплатить разовую компенсацию тем, кого ребенком эвакуировали из нацистской Германии, сообщает Associated Press со ссылкой на Комиссию по еврейским материальным искам к Германии.

В организации рассказали, что Германия дала согласие на разовую выплату в размере 2,5 тыс. евро участникам программы «Киндертранспорт», которые остались в живых, пишет РИА «Новости».

По словам вице-президента организации Грега Шнайдера, в программе сейчас участвуют около тысячи человек, из которых больше половины проживают в Великобритании. Остальные разъехались по США, Канаде, Израилю и другим странам.

В 2018 году отмечается 80-летие начала транспортировки детей из Германии в Великобританию. Шнайдер заявил, что компенсация станет «символическим признанием их страданий».

«Почти во всех случаях оставшиеся родители были убиты в концлагерях во время Холокоста», – сказал глава организации.

Гуманитарная программа «Киндертранспорт» стартовала в 1938 году по решению британских властей. В ходе программы примерно 10 тыс. еврейских детей из Германии, Австрии, Польши и Чехословакии вывезли в Соединенное Королевство через Голландию и отдали в новые семьи. «Киндертранспорт» многих спас от смерти, однако большинство детей так больше никогда и не увидели своих родителей.