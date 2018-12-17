Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 9 копеек – до 66,67 рубля, курс евро снизился на 3 копейки и составил 75,44 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent опустился на 0,59% – до 61,09 доллара за баррель, передает РИА «Новости».