Задержан гендиректор дагестанской дочки Газпрома

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов задержан в Санкт-Петербурге в рамках сразу трех уголовных дел, связанных с мошенничеством, сообщил источник в силовых структурах Дагестана.

«Анастасов задержан в Санкт-Петербурге на 48 часов», – передает слова источника ТАСС.

Анастасов находился в Петербурге на лечении, он собирался вылететь в Дагестан.

Источник сообщил, что Анастасов задержан в рамках трех уголовных дел: «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», «Злоупотребление полномочиями» и «Мошенничество».

Должностные лица компании «Газпром межрегионгаз Махачкала», как полагает следствие, с августа по сентябрь 2018 года необоснованно начислили на лицевые счета 35 абонентов дагестанского селения Уллубий-аул долги в размере от 167 тыс. рублей до 460 тыс. рублей якобы за потребленный газ. Таким образом компании «Газпром межрегионгаз» нанесен ущерб в размере 11 млн рублей.

В феврале в компании проводились обыски.