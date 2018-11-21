В соцсетях высмеяли фото Порошенко с «объединительного собора»

В социальных сетях подняли на смех фотографию украинского президента Петра Порошенко, сидящего рядом со священнослужителями в президиуме «объединительного собора».

На снимок обратил внимание депутат Верховной рады Виталий Куприй. «Безбожник Порошенко как главное должностное лицо государства сидит в президиуме священников», – написал украинский парламентарий в Facebook.

Куприй напомнил, что, согласно конституции Украины, церковь отделена от государства.

«Порошенко шо, поп?» – спросил Сергей Сергеев.

«Подозреваю, что [Порошенко будет] и главным муфтием, и раввином, и Харе Кришной», – пошутил Сергей Гребенюк.

«А почему королева Елизавета может быть главой англиканской церкви, а Петруха главой украинской нет?» – задался вопросом @AlexSit76.

«О! И там деньги просить будет», – считает Дмитрий Добров.

«На фото смотрится, как дьявол Украины», – написал Alexander Smirnov.

«И здесь место себе купил на случай, если не пройдет в президенты», – пишет @galinavo1.

«Пора на икону», – прокомментировал фотографию @egrg54g45g.

«Лучше бы пенсии подняли и зарплаты», – написал Владимир Гетман.

В субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко, лично принимавший участие в собрании раскольников, объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. В РПЦ заявили о нелегитимности «объединительного собора».

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.