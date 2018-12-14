Названы сроки завершения следствия по делу Кокорина и Мамаева

Следствие по уголовному делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева будет завершено в начале будущего года, сообщил знакомый с ходом расследования источник.

«Следственные действия по данному уголовному делу завершатся в первой половине 2019 года. Затем обвиняемые и потерпевшие приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет передано в прокуратуру, а затем в суд», – сказал источник ТАСС.

Между тем, сами Мамаев и Кокорин надеются выйти на свободу до Нового года.

На заседании 5 декабря Кокорину и Мамаеву продлили арест до 8 февраля 2019 года. При этом спортсмены частично признали свою вину в нападении на федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала.

В то же время прокуратура Москвы в ходе проверки нашла ряд нарушений при расследовании уголовного дела.