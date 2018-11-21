Кокорин и Мамаев собрались на свободу

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин надеются выйти на свободу до Нового года, сообщил адвокат Игорь Бушманов, защищающий Мамаева.

Он пояснил, что у одного из потерпевших не было обнаружено никаких повреждений, у двух других отмечен лишь легкий вред здоровью, поэтому защита рассчитывает на закрытие дела о хулиганстве.

Кроме того, были выявлены факты нарушения расследования, передает РЕН ТВ.

Бушманов выразил надежду на то, что «апелляционная инстанция примет более взвешенное решение относительно меры пресечения».

Рассмотрение апелляции назначено на 17 декабря.