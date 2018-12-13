Кокорин рассказал, что будет делать в Новый год

Футболист Александр Кокорин 31 декабря рано ляжет спать из-за режима в СИЗО «Бутырка» и встретит Новый год без праздничного стола.

«Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще», – сообщил Кокорин в письме АГН «Москва».

Кокорин не знает, будет ли у него возможность поздравить с праздником родных и близких, но он обязательно напишет им письмо.

В письме он поблагодарил всех тех, кто его поддерживает. «Передать хочу огромное спасибо, очень приятно, что такое количество людей переживает за меня. Мне хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы могли собраться полной семьей за столом», – написал Кокорин.

Ранее зампред ОНК Москвы Ева Меркачева сообщала, что Кокорин впал в депрессию в СИЗО. Заключенный колонии строгого режима рассказывал в СМИ, как, по его мнению, пройдет праздник у футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Напомним, спортсменам продлили арест до 8 февраля 2019 года. Они частично признали вину в нападениина федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала.