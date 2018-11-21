Стало известно, как Кокорин и Мамаев отметят Новый год в СИЗО

Бывшие заключенные столичного СИЗО «Бутырка» рассказали, как, вероятно, пройдет празднование Нового года в изоляторе, где находятся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Заключенный колонии строгого режима Константин рассказал, что в СИЗО подготовка к Новому году начинается за две-три недели. «Надо успеть сделать брагу и попросить родственников, чтобы прислали передачки. Если у заключенных хорошие отношения с сотрудниками ФСИН, можно договориться, чтобы передали домашние салаты или другие блюда, хотя официально это запрещено», – рассказывает он Life.

Он добавил, что брагу обычно готовят из хлеба, так как дрожжи достать сложнее. Хлеб сушат и кладут под батарею, чтобы в тепле процесс брожения шел быстрее. В брагу заключенные добавляют сахар или конфеты для более «приятного вкуса». Если надзиратели замечают, что кто-то из заключенных готовит брагу, то отбирают ее. Но те, кто в СИЗО не в первый раз, знают, как спрятать напиток.

«От браги наутро, как правило, последствия. К ужасной головной боли добавляется жидкий стул. Поэтому некоторые заключенные предпочитают пить чифир даже в новогоднюю ночь», – добавил Константин.

Другой бывший арестант легендарной тюрьмы рассказал, что для создания праздничного настроения некоторые украшают камеры открытками, снежинками и гирляндами. Также он отметил, что «праздничная баланда» отличается от стандартной еды в изоляторе: заключенным дают гречку с мясом или «приличную картошку».

Из продуктов, которые жителям СИЗО передают родственники, сокамерники накрывают стол. Нарезка, самые простые салаты, торт из сломанного печенья и сгущёнки. Чтобы нарезать продукты, ножи делают из консервных банок или заточенных ложек. А чтобы что-то разогреть – разгибают нагревательный элемент кипятильника в спираль и сверху ставят посуду из нержавейки.

«В 12 ночи вся тюрьма начинает шуметь. То, что наступил Новый год, можно понять сразу. Заключенные посудой, кулаками и ботинками стучат по дверям, стенам и решеткам. Раньше телевизоры были не во всех камерах, поэтому было так: постучали, чифирнули и спать легли. Теперь телики есть почти везде, поэтому парням отмечать праздник веселее», – рассказал бывший арестант.

На заседании 5 декабря Кокорину и Мамаеву продлили арест до 8 февраля 2019 года. При этом спортсмены частично признали свою вину в нападении на федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала.