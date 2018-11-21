Кокорин впал в депрессию в СИЗО

Зампред ОНК Москвы Ева Меркачева заявила, что футболист «Зенита» Александр Кокорин впал в депрессию, а полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев полностью адаптировался.

«Мамаев полностью адаптировался. Кокорин во время последнего посещения около недели назад находился в легкой депрессии», – рассказала Меркачева изданию «Спорт Экспресс».

Она уточнила, что оба спортсмена сейчас спокойны и добавила, что игроки на данный момент уже «все осознали».

Ранее сообщалось, как Кокорин и Мамаев отметят новый год в СИЗО «Бутырка».

Напомним, футболистам продлили арест до 8 февраля 2019 года. При этом они частично признали свою вину в нападении на федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала.