Порошенко похвастался переговорами в Брюсселе по санкциям против России

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ездил в Брюссель на переговоры с представителями ЕС в том числе по поводу продления санкций против России еще на полгода.

«Вчерашние переговоры и сегодня тоже были очень важны для решения Евросовета о продлении санкций против России из-за неисполнения минских соглашений», – заявил Порошенко на Еврокомиссии, передает РИА «Новости». выступая на Еврокомиссии после встречи с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом.

Порошенко сказал, что «если до этого были какие-то сомнения, вчера после нашей встречи была сильная и единая позиция всего союза».

«Нам нужно усилить международное давление на РФ. Я думаю, что настало время для ЕС признать произошедшее в Керченском проливе актом агрессии. Мы оценили формулировки, которые были применены в резолюции ЕП, и, как мы договорились, они также будут использованы в заявлении Евросовета», – сказал президент Украины.

Сам проект заключений саммита Евросоюза 13-14 декабря в Брюсселе не предлагает введения новых санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.

При этом в МИД Германии заявили, что новые санкции против России усложнят ход переговоров о деэскалации в Азовском море.

Ранее несколько информационных агентств сообщили, что Евросоюз не собирается вводить новых санкций против Москвы из-за инцидента в Керченском проливе.

Глава МИД Украины Павел Климкин предлагал ЕС ввести несколько типов санкций в отношении России после инцидента в Керченском проливе.