Стоимость парковок в центре Москвы превысила цены большинства столиц Европы

Стоимость парковки в центре Москвы превысила цены на парковки в Париже и практически догнала цены в Лондоне, приводит свои оценки Deutsche Welle.

С 15 декабря в центральных районах российской столицы цены за час парковки достигнут 380 рублей (5 евро) в час.

Немецкое издание решило сравнить стоимость парковки в Москве с ценами европейских столиц, пишет «Интерфакс».

Московская стоимость парковки с 15 декабря обгонит Париж, где самый дорогой тариф равняется 4 евро. Превысят цены российской столицы и стоимость парковок в Мадриде (2,25 евро), Вене (2,1 евро), Берлине (до 2 евро) и Риме (1,5 евро).

В Амстердаме цена за час парковки является одной из самых высоких в Европе и составляет (аналогично Москве) 5 евро. Приближаются цены российской столицы и к лондонским, где максимальная стоимость часа парковки составляет 5,5 евро.

Во многих европейских странах время парковки в центральных районах ограничено двумя-тремя часами.

Напомним, с середины декабря парковка на некоторых московских улицах станет платной по воскресеньям, а максимальный тариф за час парковки в центральной части столицы будет увеличен.

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно заявил, что повышение стоимости парковки не является для правительства Москвы источником дохода.