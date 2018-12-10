Собянин заявил, что повышение цен на парковку не является доходом Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что повышение стоимости за парковку не является для правительства столицы источником дохода.

По словам чиновника, это делается для того, чтобы регулировать количество свободных парковочных мест в центре города, пишет «Комсомольская правда».

«Повышение цен на парковки для нас не является доходом. Это регулятор количества машин в центре города. Когда парковочные места заполнены более чем на 80%, то во всем мире есть один рецепт – увеличивать цену на услугу, чтобы часть парковочных мест была свободна. Тогда человек всегда сможет поставить машину», – сказал Собянин.

Он отметил, что заполненные парковочные места дают в итоге обратный эффект: люди не находят места для парковки и начинают колесить по городу.

Напомним, с 15 декабря парковка на нескольких московских улицах станет платной по воскресеньям. Максимальный тариф за час парковки составит 380 рублей. Также сократится время оплаты.

Средства, полученные за парковку, уходят на стимулирование управ разных районов Москвы, при этом размер таких стимулирующих выплат определяется Департаментом транспорта. Таким образом деньги поступают в правительство Москвы. Управы самостоятельно определяют, на что потратить поступившие средства.