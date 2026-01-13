  • Новость часаТанкер Matilda подвергся атаке БПЛА у терминала КТК
    Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО
    Онищенко указал вероятную причину гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка
    Обнародованы планы Китая построить 208 секретных помещений под посольством в Лондоне
    Раскрыта маскировка военных самолетов США для ударов у берегов Латинской Америки
    Глава Кузбасса объявил о проверке всех роддомов и перинатальных центров
    В Новокузнецке погиб родившийся после пятой попытки ЭКО ребенок
    Володин призвал лидеров Евросоюза покинуть свои посты
    Украина потребовала отстранить россиян и белорусов от Олимпиады-2026
    Назван лидирующий в выращивании орхидей в России регион
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

    Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

    7 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    27 комментариев
    13 января 2026, 16:20 • Новости дня

    Финская полиция начала расследовать проникновение на территорию посольства Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Финская полиция начала разбирательство после того, как несколько человек проникли в посольство Ирана в Хельсинки, повредили флагшток и испачкали стену краской.

    Финская полиция начала расследование по факту незаконного проникновения на территорию посольства Ирана в Хельсинки, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в понедельник: несколько человек проникли на охраняемую территорию дипмиссии, повредили имущество и осквернили здание.

    В заявлении полиции уточняется: «Полиция расследует проникновение в иранское посольство как грубое нарушение общественного порядка и два случая умышленного причинения ущерба». Как выяснилось, злоумышленники сломали флагшток, сорвали иранский флаг, а внешнюю стену здания облили краской.

    Правоохранители задержали двух подозреваемых по этому делу. В ближайшее время они будут допрошены, следственные действия продолжаются.

    12 января 2026, 18:57 • Новости дня
    Посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьева

    Посла России вызвали в МИД Армении за содержание программы «Соловьев Live»

    Посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьева
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в Министерство иностранных дел Армении, где ему вручили ноту протеста.

    Причиной послужили высказывания российского телеведущего Владимира Соловьева, прозвучавшие в эфире передачи «Соловьев Live», сообщило посольство России в Армении, передает ТАСС. «Обеспокоенности армянской стороны по поводу высказываний Соловьева будут переданы в МИД России», – отметили в диппредставительстве.

    Ранее армянский МИД сообщил, что «подобные заявления в эфире государственного медиахолдинга грубо нарушают основы дружественных отношений между Арменией и Россией».

    В июле прошлого года МИД Армении вручил послу России ноту протеста в связи с высказываниями в России по внутриполитическим процессам в Армении.

    В январе 2025 года Копыркин был вызван в МИД Армении после высказываний на российском телевидении, которые, по мнению армянской стороны, якобы угрожают суверенитету и территориальной целостности республики.

    Комментарии (41)
    13 января 2026, 12:19 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на вторник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования, а также беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за свутки нанесено поражение местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах.

    Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 207 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены т670 самолетов, 283 вертолета, 108 665 беспилотников, 645 ЗРК,  27 085 танков и других бронемашин, 1 640 боевых машин РСЗО, 32 538 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 609 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Ранее во вторник сообщилось, что в Одессе при взрывах повреждения получили два энергообъекта «ДТЭК».

    Напомним, накануне Российские войска поразили украинские военные аэродромы

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по Украине. В частности, вМинобороны сообщало, что ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.

    Комментарии (21)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 13:24 • Новости дня
    Онищенко указал вероятную причину гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка

    Онищенко: Младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции

    Онищенко указал вероятную причину гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка
    @ sledcom_press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Скорее всего причиной смерти сразу девяти младенцев в Новокузнецком роддоме стала стафилококковая инфекция, распространившаяся из-за нехватки персонала в праздники и несвоевременного закрытия заведения «на мойку», сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

    За новогодние праздники в родильном доме Новокузнецка погибли девять младенцев. Данную информацию подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов, отметив, что ведомственная комиссия региона уже оценила ситуацию. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также по статье о халатности.

    «Девять младенцев от гриппа и ОРВИ не могли умереть. Сообщения о заболевании медперсонала сезонными болезнями скорее отговорка, сказанная, чтобы перевести стрелку на непреодолимые обстоятельства. Гриппом все болеют, и за десятки лет работы я не знаю ни одной ситуации, когда от него одномоментно в родильном доме умерли дети, тем более столько», – говорит Онищенко.

    Скорее всего, предполагает собеседник, речь идет об ахиллесовой пяте всех родильных домов, когда в результате нарушения режима своевременного закрытия роддома «на мойку» происходит смерть детей из-за распространения бактериальной инфекции, вероятнее всего стафилококковой.

    «Чтобы подобного не происходило, в России существуют строжайшие санитарные требования. Это не просто мытые полы и чистые стены, но и контроль за состоянием здоровья медперсонала, у которого могут быть элементарно кариозные зубы, в которых скапливаются вредоносные микробы, вызывающие гнойно-септические заболевания у новорожденных детей, в связи с чем младенцы сгорают буквально в считанные дни или даже часы», – делится эпидемиолог.

    Он рассказывает, что бич данного заболевания в советских родильных домах был в 1980-е годы, после чего санитарные нормы существенно ужесточили. Более того, с массовой гибелью детей в родильных домах из-за данной инфекции регулярно сталкивались и в других странах. По словам академика РАН, стафилококковая инфекция – главная опасность подобных заведений во всем мире.

    «Скорее всего, поспособствовало усугублению ситуации еще и то, что были праздничные дни. Все-таки в такое время работает только дежурный персонал. Возможно, если бы более энергично начали, то кого-то из младенцев могли бы и спасти», – заключил Онищенко.

    Ранее сообщалось, что новокузнецкий роддом временно закрыли по санитарно-эпидемиологическим показаниям из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией у медперсонала. Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил направить в Новокузнецк специалистов НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета.

    Комментарии (20)
    12 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий

    Дипломат Долгов задал фон дер Ляйен вопрос, сколько у нее дивизий

    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий
    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям Константин Долгов спросил у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий, после ее слов о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине.

    Посол по особым поручениям Константин Долгов прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине, передает «Газета.Ru».

    Долгов отметил, что риторика главы Еврокомиссии сводится к конфронтации с Россией и назвал ее позицию лицемерной. Он с иронией спросил: «Она замерзает что ли там, да? Что она вдруг запела про какой-то мир, так сказать, фон дер Ляйен, а то она все к войне призывала до сих пор».

    Дипломат напомнил известный вопрос Сталина Черчиллю о количестве дивизий у папы Римского и задал аналогичный вопрос в адрес фон дер Ляйен: «Вот, и у фон дер Ляйен сколько дивизий?».

    По словам Долгова, Европа и Украина не стремятся к миру. Он подчеркнул, что экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыто говорил о необходимости передышки для Киева, чтобы затем продолжить конфронтацию с Россией.

    Заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России показать заинтересованность в урегулировании конфликта прозвучало 12 января.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским во время встречи «коалиции желающих» в Париже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что европейские политики сами не верят в свои антироссийские стратегии, и это обрекает их.

    Комментарии (8)
    13 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Капитаном танкера Marinera («Маринера»), задержанного США несколько дней назад в Атлантическом океане, является 47-летний гражданин Грузии Александр Каландадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    По данным СМИ, Каландадзе и его семья проживают в Батуми.

    Агентство морского транспорта Грузии, которое 8 января сообщило, что собирает информацию о 6 гражданах Грузии – членах экипажа танкера, пока эти сведения не комментировало.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал судно «поддельным российским нефтяным танкером», который якобы пытался избежать санкционного режима.

    Напомним, 8 января США освободили двух россиян с танкера «Маринера».

    Американист Дмитрий Дробницкий заявил, что история с танкером Marinera стала «подставой» для США.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров.

    Комментарии (6)
    12 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Глава подмосковных Химок подала в отставку и удалила аккаунты в соцсетях

    Глава Химом Землякова подала в отставку и удалила свои аккаунты в соцсетях

    Tекст: Денис Тельманов

    Елена Землякова ушла с поста главы подмосковных Химок и удалила все свои аккаунты в социальных сетях.

    Информацию об отставке подтвердила сама Елена Землякова, передает MSK1.ru. На вопрос журналистов она ответила: «Это правда».

    После своего заявления Землякова удалила официальные аккаунты в социальных сетях, где ранее размещались новости о деятельности администрации Химок.

    Портал сообщает, что временно исполняющей обязанности главы Химок назначена Инна Федотова. До этого она работала в аналогичной должности в администрации города Клин, куда была назначена в начале августа 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники правоохранительных органов провели задержание бывшего заместителя главы Химок Дмитрия Кайгородова по делу о мошенничестве.

    Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для заместителя главы Химок Ирины Жданкиной, обвиняемой во взяточничестве в особо крупном размере.

    Бывший заместитель руководителя Химок Николай Минаев заочно арестован по решению Тверского районного суда Москвы.

    Комментарии (2)
    12 января 2026, 18:40 • Новости дня
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    @ REUTERS/Adam Gray

    Tекст: Никита Миронов

    «Охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали». Такими словами эксперты описывают эффект секретного нелетального оружия, примененного, как утверждает американская пресса, при штурме резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом «Дельта».

    «Кубинцы считаются лучшими спецназовцами во всей Латинской Америке. Это очень подготовленные специалисты, которых привлекают многие страны. В 1983 году, например, они успешно противостояли американскому спецназу в Гренаде», – рассказывает газете ВЗГЛЯД политолог Ростислав Ищенко.

    Однако же американским военным удалось их нейтрализовать. Так, в интервью The New York Post венесуэльский гвардеец, переживший штурм резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро, рассказал, что американцы применили некое новое оружие.

    По его словам, «внезапно отключились все радары, над нашими позициями появились десятки беспилотников, а затем около вертолеты высадили примерно двадцать американских военных, вооруженных гораздо более мощным оружием, чем обычное стрелковое». Охранник утверждает, что американцы выпустили «что-то похоже на очень интенсивную звуковую волну».

    По словам гвардейца, внезапно он почувствовал, что его голова взрывается изнутри. «У нас пошла кровь, кого-то рвало кровью. Мы упали на землю и не могли пошевелиться. После начала штурма началась не битва, а резня», – приводит издание The New York Post слова одного из охранников президента Венесуэлы.

    Напомним, 3 января американский спецназ «Дельта» напал на резиденцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Куба официально признала гибель 32 своих граждан, «выполнявших задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны» – то есть сотрудников охраны президента Венесуэлы. Всего же, по данным МВД Венесуэлы, при нападении погибло около ста человек.

    Участник СВО, военблогер Алексей Живов считает, что американский спецназ «Дельта» использовал при штурме нелетальные системы направленного действия: акустическое и микроволновое или электромагнитное оружие. Возможно, все эти виды вместе.

    Подполковник запаса Олег Иванников указывает, что источником мощного излучения стали СВЧ-генераторы и твердотельные генераторы с полупроводниковыми коммутаторами. Кстати, СВЧ-генераторы работают только в ясную погоду, поэтому операция против Мадуро долго откладывалась по погодным условиям. Военный эксперт Виктор Литовкин в свою очередь, полагает, что американцы использовали низко- или высокочастотное звуковое оружие, «которое било по ушам и мозгам».

    Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук рассказал, что могло быть использовано инфразвуковое оружие. «Оно способно действовать через стены и металлические преграды. Человек начинает испытывать тревогу, потом боль», – говорит эксперт.

    Также, по его словам, перед нападением «Дельта» для создания мощного электромагнитного импульса могла использовать СВЧ-генератор. «Но чтобы его включить, нужно сначала доставить и установить. Включить, дать поработать, потом выключить и только потом высаживать десант, иначе он попадет под действие генератора. Если так и было, то имело место предательство со стороны венесуэльских военных или политиков», – пояснил эксперт.

    Прохватилов напомнил, что после нападения исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отдала приказ об аресте директора Генерального управления военной контрразведки и командира президентского почётного караула, генерал-майора Хавьера Маркано Табате. «Очевидно, что местные власти прячут концы в воду», – считает эксперт и объясняет, что без предательства точно не обошлось.

    «Дельта» – не лучший в мире спецназ, у них было немало провалов. Плюс, очевидно, Трамп не хотел рисковать своими людьми. Поэтому охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали», – объясняет Владимир Прохватилов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Комментарии (14)
    12 января 2026, 21:20 • Новости дня
    Экс-ведущую «Орла и решки» не пустили в США из-за записи о секс-путешествиях

    Бывшую ведущую «Орла и решки» отправили в тюрьму для мигрантов в США

    Экс-ведущую «Орла и решки» не пустили в США из-за записи о секс-путешествиях
    @ @wild_lisa_kisa

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшая ведущая шоу «Орел и Решка» Василиса Хвостова, покинувшая Россию, столкнулась с проблемами при въезде в США и была отправлена в тюрьму для мигрантов, сообщают СМИ.

    Инцидент произошел в аэропорту Нью-Йорка, где офицеры на паспортном контроле обратили внимание на множество визовых штампов в паспорте девушки, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «112».

    Во время досмотра багажа сотрудники обнаружили у Хвостовой книгу под названием «HORNY BIBLE» и костюм для BDSM-вечеринки. По словам телеведущей, книга была реквизитом для съемок, а костюм она взяла для празднования Хэллоуина. Однако при проверке телефона пограничников насторожила также подпись в ее социальных сетях: «семь лет секси путешествий».

    После допроса американские власти аннулировали визу Хвостовой. Телеведущую поместили в иммиграционную камеру, где она провела сутки, после чего ее депортировали обратно в Европу.

    Василиса Хвостова известна как ведущая программы «Орел и Решка: Чудеса света», которую она вела с 2020 по 2021 год.

    Ранее уехавший из России юморист Михаил Шац (признан иноагентом в России) рассказал о проблемах.

    Продюсер Леонид Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов.

    Комментарии (7)
    13 января 2026, 07:39 • Новости дня
    Baidu: Москва и Пекин нанесли синхронный экономический «удар» по Токио

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По Японии нанесли два экономических «удара» два ее крупнейших соседа, они ограничили поставки ключевых ресурсов, чтобы затруднить развитие японской промышленности и военной отрасли, пишут китайские СМИ.

    Россия первой ввела ограничения в отношении Японии, расширив в декабре список товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны, отметило китайское издание Baidu, передает АБН24.

    Под эмбарго попали химические соединения и материалы, необходимые для производства военного оборудования. Такое решение стало решение серьезным ударом по Токио.

    Следом Китай отказался заключать с Японией новые контракты на поставку редкоземельных металлов, используемых в микроэлектронике и военной отрасли. Китайская сторона уведомила Токио о своем решении в начале января, указав, что под запрет попадает сырье, критически важное для японской промышленности.

    Япония является государством, бедным природными ресурсами, и любые ограничения со стороны России и Китая способны перекрыть жизненно важные цепочки поставок для ее экономики.

    В публикации также указано, что синхронные действия Москвы и Пекина стали ответом на планы Японии обзавестись ядерным оружием.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что ускоренная милитаризация Японии может снизить стабильность Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Высокопоставленный советник японского премьера Санэ Такаити до этого говорил о целесообразности получения Японией ядерного оружия.

    Комментарии (6)
    13 января 2026, 13:18 • Новости дня
    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ

    Экономист Лизан: Просрочка платежа МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт

    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ
    @ REUTERS/Yuri Gripas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Поддержка Киева стала для Запада вопросом политической целесообразности. В связи с этим просрочка Украиной платежа МВФ останется без серьезных последствий для страны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан. Напомним, украинская сторона на утро 13 января просрочила платеж в 170 млн долларов в счет погашения кредита перед МВФ.

    «Нынешняя просрочка платежа по долгам МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт», – отметил экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, в частности, о событиях июня 2025 года. Тогда украинское руководство отказалось выплачивать кредиторам 665 млн долларов по ВВП-варрантам. Они были предложены инвесторам в качестве «компенсации» при вынужденной реструктуризации внешнего госдолга еще в 2015 году.

    Речь о государственных ценных бумагах, выплата по которым зависит от роста экономики: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это условие сработало в 2023 году. Киевская власть пыталась оспорить необходимость выплат по этим бумагам, ссылаясь на то, что ВВП страны не вырос, а упал. Тогда международное агентство S&P Global Ratings признало Украину страной с частичным дефолтом, указал Лизан.

    «Как это сказалось на украинском руководстве? Никак. Я думаю, сейчас будет аналогичная история. Да, кредитор – МВФ – крупнее. Но Киев тесно общается с миссией организации, роняет курс гривны для того, чтобы эффективнее использовать внешнюю помощь, на чем настаивает фонд. Поэтому офис Владимира Зеленского попросит МВФ войти в положение: как говорится, понять и простить», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне он упомянул нагнетание ситуации западными политиками в 2022 году, когда Россия не смогла выплатить долги по гособлигациям в иностранной валюте, потому что страну отключили от мировой финансовой системы. «Громогласно говорили о дефолте по долгам – шума-то было. В случае с Украиной мы такого не наблюдаем. Это вопрос не чистой экономики, а политической целесообразности. Пока на Западе исходят преимущественно из того, что Киев надо поддерживать – другое дело: зачем и как долго?», – отметил собеседник.

    «Так, США хотят «состричь» с этой «паршивой овцы» хоть «клок шерсти», а европейские лидеры оказывают помощь, потому что в противном случае им придется признать свои ошибки и геополитическое поражение. Пока же евробюрократы поднимают свой аппаратный вес: борьба против «страшной России» дает им дополнительные ресурсы и полномочия внутри Европейского союза», – пояснил Лизан.

    Он напомнил, что Брюссель уже обещал выдать Киеву новый кредит. По оценкам экономиста, ситуация с финансами на Украине «плохая, но не катастрофическая». «Киевские власти станут сокращать издержки. В стране все продолжит дорожать, повысят тарифы с поправкой на то, что у украинцев не будет ни нормального тепла, ни света, ни связи», – прогнозирует аналитик. Впрочем, ожидать на этом фоне протестного движения не стоит.  

    «Например, у некоторых киевлян трубы в системе централизованного отопления уже разморозило. В квартирах 9-12 градусов тепла. Люди заняты выживанием. Ни на какие протестные акции они не выйдут еще и потому, что СБУ применит репрессии. Протестное голосование местных жителей – это выезд за границу», – заключил Лизан.

    Ранее СМИ выяснили, что Киев просрочил многомиллионную выплату Международному валютному фонду. Это следует из платежного графика МВФ, передает РИА «Новости». Срок платежа истек в 00.00 понедельника по времени Вашингтона (08.00 мск).

    Украина должна была погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR), что эквивалентно примерно 171,9 млн долларов по курсу на 12 января. Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов стран – участниц фонда.

    По состоянию на утро вторника подтверждения о поступлении средств в календаре МВФ нет. Следующий платеж Украины по кредитам фонда запланирован на 24 февраля в размере 62,5 млн SDR. В феврале – апреле Киеву предстоит еще несколько крупных выплат.

    Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 млрд долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.

    Как напоминает РБК, в конце ноября Украина и Международный валютный фонд договорились о новой двухлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) объемом около 8,2 млрд долларов. Она предусматривает комплекс мер бюджетной и денежно-кредитной политики, направленных на восстановление устойчивого уровня госдолга, усиление антикоррупционных механизмов, сообщал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

    По оценке фонда, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026 – 2029 годах может составить порядка 136,5 млрд долларов. В 2026 – 2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около 63 млрд долларов. Ранее агентство Bloomberg писало, что МВФ требует от Киева девальвировать гривну, чтобы улучшить финансовое положение страны за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 19:59 • Новости дня
    Приставы дали Долиной пять дней на расставание с квартирой

    ФССП дала Долиной пять дней на добровольную передачу квартиры

    Приставы дали Долиной пять дней на расставание с квартирой
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главное управление ФССП по Москве инициировало исполнительное производство в отношении певицы Ларисы Долиной, рассказала адвокат Светлана Свириденко.

    Свириденко уточнила, что пристав приступил к процедуре, а у Долиной есть пять дней для добровольного исполнения решения суда, передает ТАСС.

    В понедельник в центре Москвы началась процедура выселения Ларисы Долиной из квартиры после того, как было возбуждено исполнительное производство по заявлению оппонентки.

    Покупательница квартиры Полина Лурье ранее отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи. Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что сторона Долиной допустила серьезные нарушения процедуры передачи квартиры. Сторона Лурье рассматривала возможность обращения к судебным приставам для принудительного выселения Долиной из квартиры.

    Комментарии (15)
    13 января 2026, 04:40 • Новости дня
    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине

    Зампостпреда США назвала «опасной и необъяснимой эскалацией» удар «Орешником»

    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс в своем выступлении на заседании Совета Безопасности по Украине недоумённо заявила, что американские дипломаты только-только встретились с коллегами из ЕС и Украины по вопросу мирового соглашения, как Россия ударила по «Орешником».

    «Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерный заряд, по району Украины, расположенному недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой ещё одну опасную и необъяснимую эскалацию войны, даже несмотря на то, что США активно работают с Киевом, другими партнерами и Москвой над прекращением войны путем переговоров», – заявила она.

    Брюс добавила, что в момент, когда всё держится только на бескорыстной  и беспрецедентной приверженности президента США Дональда Трампа миру во всем мире, обе стороны должны искать пути деэскалации, «однако действия России рискуют расширить и усилить войну».

    «Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти атаки выставляют на посмешище дело мира, дело первостепенной важности для всего мира и для президента Трампа», – сказала зампостпреда США.

    Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО связал удар «Орешником» с попыткой ослабить военную помощь Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Минобороны России сообщило, что «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод.

    Комментарии (36)
    12 января 2026, 18:07 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского
    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул слабую переговорную позицию Владимира Зеленского.

    На вопрос журналиста New York Times, есть ли у Зеленского «карты в рукаве» для успешных переговоров с Россией, Трамп ответил отрицательно, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, отсутствие поддержки со стороны главы США станет для Зеленского «полной катастрофой».

    Ранее Трамп выразил разочарование Зеленским.

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Зеленским, показав укоризненный жест.

    Комментарии (7)
    13 января 2026, 11:00 • Новости дня
    По факту смерти младенцев в роддоме Новокузнецка возбуждено уголовное дело
    По факту смерти младенцев в роддоме Новокузнецка возбуждено уголовное дело
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дело по статье Уголовного кодекса возбудили после смерти новорожденных в новокузнецком родильном доме, сообщил Следственный комитет.

    Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также по статье о халатности, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    На месте работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, изымается медицинская документация, назначены судмедэкспертизы.

    По результатам анализа будет установлена точная причина смерти новорожденных.

    Допрашиваются должностные лица медучреждения.

    Отмечается, что по данным следствия, в роддоме умерли девять новорожденных детей.

    Между тем глава региона Илья Середюк сообщил, что проводится проверка, передает ТАСС. На время проверки главный врач больницы Виталий Херасков временно отстранен от должности.

    Середюк отметил, что решение об отстранении принято для объективного расследования обстоятельств трагедии.

    Ранее глава кузбасского минздрава Андрей Тарасов сообщал, что в роддоме Новокузнецка погибли младенцы.

    Первоначально появилась информация о гибели шести новорожденных этом роддоме, позднее сообщалось, что их число возросло до 10.

    Комментарии (10)
    13 января 2026, 10:12 • Новости дня
    В роддоме Новокузнецка за праздники умерли 10 младенцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество скончавшихся в новокузнецком роддоме младенцев увеличилось до 10 человек, сообщил информированный источник.

    В январе, по предварительным данным, погибли 10 младенцев, сообщил источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией.

    Проводится доследственная проверка по статье «Халатность».

    Изначально сообщалось о гибели шести новорожденных роддоме Новокузнецка, позднее их число увеличилось до девяти.

    Комментарии (3)
    Госдума одобрила эксперимент по торговле лекарствами в передвижных аптеках
    Верховная рада одобрила отставку министра обороны Украины Шмыгаля
    Шор указал на признание Санду в желании «убить» Молдавию
    Украинская писательница призвала русскоязычных на Украине «закрыть рты»
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    СК начал проверку стриптиза Санта-Клаусов в Нижнем Тагиле
    Жительницы Новокузнецка рассказали об угрозах здоровью в местном роддоме

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Венесуэльский проект Трампа лишился ключевой поддержки

    Крупнейшие нефтяные гиганты США скептически встретили план президента Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу. По мнению корпораций, вести бизнес в Венесуэле очень рискованно. В экспертной среде полагают, что дело не только в экономической составляющей. Почему американские нефтяники не поддержали главу Белого дома? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Утилизационный сбор на автомобили в 2026 году: что это, ставка, изменения

      Существенное влияние на цены автомобилей некоторых категорий оказывает установленный государством утилизационный сбор. Что это за платеж, кто именно и в каком размере должен его уплачивать – и куда поступают собранные таким образом средства?

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

