Росстат повысил оценку роста экономики России

В третьем квартале 2018 года оценка Росстатом роста ВВП России увеличилась в годовом выражении с 1,3% до 1,5%, сообщил Росстат.

Так Росстат улучшил предварительную оценку роста экономики России. По данным за третий квартал, объем ВВП России составил 27,007 трлн рублей, передает ТАСС.

Согласно сообщениям ведомства, в период за январь – сентябрь 2018 года российский ВВП вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1,6%, что в текущих ценах составило 74,093 трлн рублей.