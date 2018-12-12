Песков прокомментировал травлю семьи с онкобольными детьми в Москве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с ситуацией, в которой оказалась семья с онкобольными детьми, выселяемыми из дома в Москве.

«Вы знаете, это, безусловно, достаточно резонансная новость, к сожалению, которую мы тоже читаем вместе с вами в средствах массовой информации. Безусловно, это не может быть вопросом, которым мы занимаемся в администрации президента. Мы только можем выразить сожаление в этой связи, и можем надеяться просто на то, что жители, может быть, не сочтут за труд как-то ознакомиться с какой-то минимальной информацией об онкологии», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе жительница одного из домов в Москве начала собирать подписи против того, чтобы родители онкобольных детей, которые проходят лечение в центре имени Рогачева, снимали квартиру в их подъезде. По ее словам, такие дети являются «рассадником инфекций». Генпрокуратура усмотрела признаки дискриминации онкобольных детей, за выселение которых из квартиры в Москве собирают подписи, начала проверку по данному факту.

Позже сообщалось, что семья с онкобольными детьми покинула дом в московском районе Коньково.