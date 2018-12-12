Семья с больным раком ребенком уехала из московской квартиры из-за травли соседей

Семья с онкобольными детьми покинула дом в московском районе Коньково, сообщили жильцы дома.

Мать одного из детей подтвердила отъезд, но не уточнила причину. В то же время хозяйка квартиры не уверена, что жильцы съехали окончательно. По ее мнению, они могли уехать на время.

Фонд «Подари жизнь» также не подтвердил ТАСС, что проживавшая в доме семья с больным онкологическим заболеванием ребенком переехала из-за травли соседями.

Кроме того, по сообщению телеканала «Москва 24», жители, подписавшие петицию о выселении семьи, уже пожалели о своем поступке.

На прошлой неделе жительница одного из домов в Москве начала собирать подписи против того, чтобы родители онкобольных детей, которые проходят лечение в центре имени Рогачева, снимали квартиру в их подъезде. По ее словам, такие дети являются «рассадником инфекций». Генпрокуратура усмотрела признаки дискриминации онкобольных детей, за выселение которых из квартиры в Москве собирают подписи, начала проверку по данному факту.

Врачи главных федеральных медицинских центров по детской онкологии подтвердили, что в мире на данный момент не существует ни одного исследования, которые бы доказывало, что злокачественным новообразованием или онкологематологическим заболеванием можно заразиться так же, как и инфекционным. Все опасения окружающих, как правило, связаны с тем, что люди с онкозаболеваниями вынуждены ходить в медицинских масках. Им это необходимо потому, что из-за лечения или из-за самого заболевания у них ослаблен иммунитет, и любой вирус или бактериальная инфекция для них губительны.