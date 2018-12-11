Актер из «Универа» назвал камчатских зрителей быдлом

Актер из сериала «Универ» Андрей Гайдулян назвал пришедших к нему на концерт в Петропавловске-Камчатском зрителей быдлом.

После окончания спектакля «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви» Гайдулян назвал отвратительной аудиторией сидящих в зрительном зале людей, пишет «Кам24».

По социальным сетям разлетелась запись монолога актера. На ней слышно, что зрители действительно прерывают криками происходящее на сцене.

«Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство. И вот это слово «быдло» там написано (артист указал на слово за своей спиной, которое являлось частью декораций – прим. ВЗГЛЯД). Так нельзя. Это просто отвратительно! Второй акт просто невозможно было играть», – заявил Гайдулян.

Директор «Камчатского концертно-филармонического объединения» Александр Красносельских рассказал о подробностях инцидента.

«Во время антракта несколько зрителей перебрали шампанского в буфете и во время второго акта начали разговаривать во весь голос, выкрикивать реплики. Актер сделал им замечание и все на этом закончилось. К счастью, полицию вызывать не пришлось», – пояснил он.