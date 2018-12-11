На Украине опубликовали закон о разрыве договора о дружбе с Россией

Газета Верховной рады «Голос Украины» опубликовала закон о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, он вступает в силу на следующий день.

«Верховная рада постановляет: прекратить с 1 апреля 2019 года действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ», – цитирует РИА «Новости» документ.

В тексте говорится, что прекращение действия договора освобождает Украину от каких-либо обязательств по его выполнению и не влияет на права, обязанности или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения договора.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией с 1 апреля 2019 года.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что непродление договора вызывает сожаление Кремля.