Европейский политолог рассказала об отчаянии Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко, пытающийся обеспечить свое переизбрание на пост главы государства, находится в отчаянии, заявил эксперт по России и постсоветскому пространству Льежского университета Нина Башкатов.

«Я считаю, что он (Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) находится в некотором отчаянии относительно того, как сделать так, чтобы быть переизбранным. Отсюда непрерывная эскалация ситуации в военной и экономической областях, упразднение виз», – приводит ее слова РИА «Новости». Так бельгийский политолог прокомментировала решение Порошенко прекратить действие договора о дружбе с Россией.

Башкатов считает, что Порошенко выбрал Россию в качестве «легкой темы», с помощью которой можно достичь консенсуса с Западом. По ее словам, хотя Запад и смущают его решения, там закрывают глаза на действия Порошенко. «Угроза Украине со стороны России стала для Запада своего рода политической мантрой: пусть он не очень искусен в политике, но он находится под давлением страны-соседа», – указала Башкатов.

Она отметила, что многие европейцы, особенно в политических кругах, понимают, что Порошенко стремится к эскалации напряженности в отношениях Украины с Россией, и его сравнивают с бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили.

«Европейцы не могут сказать: «Сворачиваем оказание помощи или перестаем вас слушать». Проблема европейцев в том, что они настолько обязались поддерживать Украину в ее противостоянии России, что теперь им не хватает политических инструментов и средств оказания давления (на украинские власти – прим. ВЗГЛЯД)», – указала политолог.

В Кремле ранее заявили, что непродление Киевом договора о дружбе и сотрудничестве с Россией вызывает сожаление Москвы, это проявление неуважения к украинцам.