В Германии началась забастовка железнодорожников

В Германии начались предупредительные забастовки железнодорожников, организованные профсоюзом работников железной дороги и транспорта EVG.

Компания Deutsche Bahn прекратила движение поездов дальнего следования, в Берлине остановились пригородные поезда, передает Deutsche Welle.

Представители Deutsche Bahn сообщили, что работа поездов прекращена минимум до конца забастовки, официальное завершение которой намечено на 9.00 по местному времени (11.00 мск).

Мероприятие повлияет на график движения поездов, пассажирам рекомендовано перенести поездки на вторник. По приобретенным на 10 декабря билетам они смогут пересаживаться на любые удобные для них поезда без доплаты в течение понедельника и вторника.

В нескольких регионах страны также наблюдаются перебои в работе железнодорожного транспорта.Из Нюрнберга отменили пригородные поезда на Вюрцбург, Мюнхен и Берлин.

Работа главного вокзала Карлсруэ целиком остановлена, в Берлине с раннего утра прекратили движение пригородные электрички, есть сбои графике отправления грузового железнодорожного транспорта.

Профсоюз объявил о забастовке после провала переговоров по тарифам с Deutsche Bahn. В профсоюзе недовольны тем, что не удалось добиться повышения зарплаты для 160 тыс. своих членов.

В железнодорожной компании раскритиковали забастовку как абсолютно ненужную, поскольку, по мнению компании, тарифные переговоры шли успешно.

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