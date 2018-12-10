Пушков жестко отреагировал на заявления о роли России в протестах во Франции

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков резко раскритиковал заявления о якобы причастности России к протестам «желтых жилетов» во Франции.

«Как только неолибералы на Западе терпят бедствие, так сразу виноваты русские. Brexit? Так это Путин! Поражение Клинтон? Так это сговор Трампа с русскими! Победа евроскептиков в Италии? Не иначе, как русские. Протесты в Париже? А не стоят ли и за ними русские? Просто уши вянут», – написал сенатор в Twitter.

Пушков также отреагировал на требование французских властей к американскому президенту Дональду Трампу не вмешиваться во дела Франции. Он отметил, что этот призыв прозвучал после того, как протестующие в Париже скандировали имя Трампа. «Понятно. Непонятно другое: почему в дела Украины в дни Майдана США и Западу вмешиваться было можно и нужно, а в эти дела – никак нельзя?» – задался вопросом сенатор.

В воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN) расследует возможную причастность России к акциям протестов в стране. В ответ в Госдуме посоветовали Франции «разуть глаза» и искать заказчиков беспорядков не в России.

То, что вскоре во Франции начнут искать «руку Кремля» в протестах, предсказывали многие эксперты, в том числе об этом в субботу говорил теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.