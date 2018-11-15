Порошенко пообещал не позволить Московскому патриархату расставлять «пальцы веером»

Украинский президент Петр Порошенко пообещал в случае получения автокефалии гарантировать конституционное право на свободу вероисповедания и подчеркнул, что не даст канонической Украинской православной церкви «расставлять пальцы веером».

«Автокефальная православная церковь Украины не будет государственной, государство гарантирует конституционное право свободы вероисповедания, в том числе и тем, кто захочет остаться в единении с российской церковью. Но «пальцы веером» Московский патриархат тут расставлять больше не будет», – приводит его слова РИА «Новости».

В телеобращении Порошенко заверил, что «верующие сами будут решать, в какую церковь им ходить, и никто никого ни к чему не будет подталкивать».

Обещания Порошенко, однако, расходятся с реальными событиями на Украине. Ранее епископат канонической УПЦ пытаются силой склонить к участию в «объединительном» соборе, где должны выбрать главу автокефальной церкви. Кроме того, около двух десятков священнослужителей Ровенской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вызвали на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ).