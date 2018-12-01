Дело возбуждено после гибели подростка-парашютиста на Сахалине

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели подростка-курсанта парашютной секции во время тренировок на Сахалине, сообщила старший инспектор Дальневосточного следственного управления на транспорте СК Нонна Власова.

Власова сообщила, что дело возбуждено по статье УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», передает РИА «Новости».

В субботу, 1 декабря, в парашютной секции областного государственного автономного учреждения «Центр технических видов спорта» на аэродроме «Пушистый» проводились тренировочные прыжки с парашютом.

Во время прыжка разбился несовершеннолетний спортсмен-парашютист; по предварительным данным, у подростка не раскрылся основной парашют.

В данный момент проводится комплекс мероприятий, связанных с изъятием необходимой документации, а также допросом лиц, ответственных за организацию и проведение тренировки.

Напомним, в августе парашютист разбился о здание на аэродроме в Подмосковье.