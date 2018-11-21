Украина пригрозила закрыть порты для российских судов

По словам главы МИД Украины Павла Климкина, у Киева есть «много идей» о том, что предпринять в связи с задержанием Россией украинских кораблей.

Один из обсуждаемых вариантов – закрыть «некоторые порты» для российских судов, «которые идут из Азовского или Черного моря». Кроме того, Климкин заявил, что рассматривается возможность «пускать не все» суда.

«И ограничить все возможные контакты, которые в принципе возможны», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Интер».