Киев собрался «зеркально ответить» России после своей провокации в море

Глава аппарата СБУ Игорь Гуськов заявил, что Украина готовится к «зеркальным действиям» против России, задержавшей в Керченском проливе украинские корабли за нарушение российской границы.

Гуськов заявил, что «принимается решение о проведении соответствующих зеркальных действий в ответ» на действия России, передает «112 Украина».