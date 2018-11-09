Поджигатель храма в Москве дал мистическое объяснение своим действиям

Обвиняемый в поджоге деревянной церкви в Тушино заявил, что действовал «по указанию голоса, приказавшего сжечь храм».

Такое заявление 35-летний мужчина сделал в зале суда, передает «Интерфакс».

Хорошевский суд отказался арестовать обвиняемого по ходатайству следствия и отправил его под домашний арест до 7 января.

Сообщается, что ранее обвиняемый был осужден на условный срок по статье за незаконный оборот наркотиков.

Ранее мужчина заявлял, что решил своими действиями выразить протест против застройки близлежащего парка.

Ущерб от поджога составил 1 млн рублей. Обвиняемому инкриминируется совершение преступления по ст. 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

6 ноября был подожжен храм Иоанна Богослова, сгорела стена здания и одно из внутренних помещений. Выяснилось, что злоумышленник поджег автомобильные покрышки у стены церкви.

В октябре неизвестный поджег деревянную церковь Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и воскресную школу.