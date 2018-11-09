Поджигатель храма в Москве дал мистическое объяснение своим действиям

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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Как норвежский фрегат «потопил» самые масштабные учения НАТО на Севере

Фрегат «Хельге Ингстад» получил огромную пробоину в правом бокуФото: Marit Hommedal/Norsk Telegrambyra AS/Reuters
Следствием низкого уровня морской культуры и выучки назвал адмирал Касатонов то, что произошло у берегов Норвегии. Военный корабль, возвращавшийся с крупнейших за 30 лет учений НАТО в северных водах, столкнулся с нефтяным танкером. Эта «ложка дегтя» – далеко не единственная нештатная ситуация на маневрах и отнюдь не первый инцидент со столкновениями за последние годы. Натовские моряки потеряли выучку? Подробности...
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Авария ПД-50 оставила Россию без важнейших боевых кораблей

Так выглядел ПД-50 в рабочем состоянии. Похоже, таким мы его больше никогда не увидимФото: Лев Федосеев/ТАСС
Газете ВЗГЛЯД стали известны новые обстоятельства аварии, отправившей на дно одно из самых важных и дорогостоящих морских сооружений России – плавучий док ПД-50. Именно в нем обслуживались наиболее мощные корабли ВМФ, в том числе авианосец «Адмирал Кузнецов». Теперь можно предположить, кто является ответственным за аварию и можно ли вернуть док в строй. Подробности...
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Кто подтолкнул Вену к ссоре с Москвой

Австрийский премьер Курц и министр обороны Кунасек сделают заявление по итогам расследования дела о шпионажеФото: Christian Bruna/EPA/ТАСС
Отношения России с одним из самых близких европейских союзников – Австрией – поставлены под угрозу. Виной тому стал арест австрийского полковника, обвиняемого в шпионаже в пользу Москвы. Есть признаки, что австрийская контрразведка давно знала об этом человеке, но информация была обнародована только сейчас. Почему? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Где нам найти полицию будущего

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Очень многие беды и проблемы у нас именно от отчетности и статистики. Сколько судеб десятков тысяч прекрасных и порядочных сотрудников полиции она погубила, как разрушила организацию работы многих служб! Подробности...

Почему не состоялась антинобелевская премия СССР

Дометий Завольский, историк-архивист
В последнее десятилетие Нобелевская премия переживает не лучшие времена. Поневоле задумаешься: если Нобелевская премия не вполне объективна, но столь весома, не стоит ли обзавестись чем-то подобным, став создателем авторитетов? Подробности...

Наша нелюбовь к Тургеневу – симптом для нас

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Тургенев, двухсотлетие со дня рождения которого мы отмечаем, вне всякого сомнения великий русский писатель. В отличие от Толстого или Достоевского, Тургенев именно писатель. И потому он совершенно не русское явление. Подробности...
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      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

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        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          9 ноября 2018, 18:52

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Обвиняемый в поджоге деревянной церкви в Тушино заявил, что действовал «по указанию голоса, приказавшего сжечь храм».

          Такое заявление 35-летний мужчина сделал в зале суда, передает «Интерфакс».

          Хорошевский суд отказался арестовать обвиняемого по ходатайству следствия и отправил его под домашний арест до 7 января.

          Сообщается, что ранее обвиняемый был осужден на условный срок по статье за незаконный оборот наркотиков.

          Ранее мужчина заявлял, что решил своими действиями выразить протест против застройки близлежащего парка.

          Ущерб от поджога составил 1 млн рублей. Обвиняемому инкриминируется совершение преступления по ст. 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

          6 ноября был подожжен храм Иоанна Богослова, сгорела стена здания и одно из внутренних помещений. Выяснилось, что злоумышленник поджег автомобильные покрышки у стены церкви.

          В октябре неизвестный поджег деревянную церковь Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и воскресную школу.


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