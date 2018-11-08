Названа причина поджога православного храма в Москве

Задержанный по подозрению в поджоге деревянного православного храма Иоанна Богослова в столичном районе Южное Тушино признался, что решил своими действиями выразить протест против застройки близлежащего парка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемый сообщил, что «совершил поджог церкви в знак протеста против застройки расположенного вдоль канала на Лодочной улице парка», передает ТАСС.

Ущерб от поджога составил 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Вечером во вторник, 6 ноября, в деревянном храме Иоанна Богослова в Москве произошел пожар – горела деревянная стена храма и одно из внутренних помещений на площади 40 кв. метров.

Позже выяснилось, что злоумышленник принес к стене церкви автомобильные покрышки и поджег их. Восстановлению храм не подлежит, передает РИА «Новости».

В Финансово-хозяйственном управлении (ФХУ) РПЦ сообщили, что возгорание заметил один из сторожей.

На площадке рядом с временным деревянным храмом в данный момент идет строительство каменного храмового комплекса.

До этого, в октябре, неизвестный поджег деревянную церковь Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и воскресную школу.

В РПЦ заявляли, что поджогами церквей в Москве могут заниматься противники«программы 200», согласно которой в столице возводят новые церкви.