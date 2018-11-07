В РПЦ назвали виновных в поджогах церквей в Москве

Поджоги храмов в столице в Русской православной церкви считают выходками противников «программы 200», согласно которой в Москве возводят новые церкви.

«Свершившиеся акты кощунства свидетельствуют лишь о бессильной злобе противников храмов, которые видя свое поражение, идут уже на крайние меры. Господь им судья!», – сказал митрополит Рязанский и Михайловский, руководящий Финансово-хозяйственным управлением РПЦ, передает «Интерфакс».

Вечером во вторник подожгли деревянный храм Иоанна Богослова, в октябре неизвестный поджег деревянную церковь Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и воскресную школу.

Митрополит заметил, что ранее отдельные лица пытались создать движение, направленное против «программы-200».

Сама программа была утверждена в 2011 году, согласно ней РПЦ получила 29 участков в Москве на строительство 200 храмов.

«Действовали самыми разными методами. Однако, как известно, все их попытки провалились. Большинство жителей нашего города поддерживают эту программу, призванную вернуть народу утраченные святыни и преумножить национальное достояние», – заявил митрополит.

По этой программе уже построено 46 храмов, в 17 закончены основные работы, 25 строятся, рассказал священнослужитель.

Также он заявил, что необходимо оборудовать все церкви камерами видеонаблюдения.

«Призываю также органы охраны порядка обратить особое внимание на эти два случая и усилить контроль за безопасностью храмов. Также призываю настоятелей московских храмов и неравнодушных жителей Москвы оказать посильную помощь пострадавшим приходам», – сказал митрополит.