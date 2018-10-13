Деревянный храм подожгли в Москве

В ночь на субботу неизвестный поджог временный деревянный храм в Ухтомке и расположенную рядом воскресную школу.

«Мы посмотрели видеокамеры, на них видно, что без десяти четыре утра на территории появился посторонний человек в маске, с рюкзаком и с двумя бутылками в руках. Он сначала обливал наружные стены деревянного храма и воскресной школы жидкостью из бутылок, потом поджег и где-то без двух минут четыре скрылся с заднего двора», – передает слова настоятеля деревянного храма «Умягчение злых сердец» иерея Федора Яновского сайт Восточного викариатства.

Сторож услышал треск от пожара и вызвал пожарных. До их прибытия он пытался самостоятельно потушить огонь.

Основное здание храма не пострадало. Но полностью выгорели два класса воскресной школы и пристройка к церкви. Ущерб еще оценивается.

Сейчас в храме идут работы по расчистке территории.

В викариатстве напоминают, что храм в Ухтомке неоднократно подвергался нападениям в 2014 году. В январе неизвестные повредили забор, опрокинули вагончик охраны и вырвали сваи фундамента из земли. В ноябре кто-то поджог подложенный к дверям храма мешок со стройматериалами.

Напомним, в августе пожар полностью уничтожил Успенскую церковь в Кондопоге – 42-метровый памятник деревянного зодчества России. Поджег церковь 15-летний школьник.