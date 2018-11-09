На полигоне в Самарской области взорвался боеприпас, четверо ранены

В результате взрыва боеприпаса на полигоне в Самарской области пострадало четверо человек, сообщил представитель экстренных служб.

Боеприпас разорвался во время утилизации, уточнил источник, передает РИА «Новости».

В 2016 году при утилизации боеприпасов под Калининградом погиб человек.