Россияне высказались за создание еще одной полиции

По мнению 75% россиян, в стране следует создать туристическую полицию – специальное подразделение по охране общественного порядка, призванное обеспечивать безопасность туристов и помогать, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос о том, скорее нужна или скорее не нужна туристическая полиция в нашей стране, три четверти россиян выбрали вариант «скорее нужна», передает РИА «Новости».

Кроме того, согласно второму опросу ВЦИОМ, больше половины россиян (57%) доверяют полицейским.

53% опрошенных сказали, что «полностью доверяют» или «скорее доверяют» сотрудникам ГИБДД – это стало самым низким показателем среди всех подразделений полиции.

Больше всего, по данным опроса, россияне доверяют полицейским на транспорте (65%), сотрудникам дежурной части (63%) и участковым инспекторам (61%).

Опросы методом телефонного интервью проводились в октябре 2018 года. В каждом из двух упомянутых исследованиях поучаствовали 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Отметим, что туристическая полиция действовала в этом году в городах проведения чемпионата мира по футболу. В Москве такая полиция действует с 2014 года. Ее сотрудники владеют навыками общения на английском, французском, испанском и китайском языках. Они выполняют задачи по обеспечению общественного порядка в пешеходных зонах, которые пользуются наибольшей популярностью у туристов.