США призвали Россию сохранить «либеральный подход» к ударам Израиля по Сирии

Вашингтон надеется, что Россия после поставки комплексов С-300 Дамаску продолжит позволять Израилю атаковать иранские объекты в Сирии, сообщил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.

«Во время консультаций с израильской стороной Россия была либеральна в вопросе израильских ударов по иранским позициям в Сирии. Мы, безусловно, надеемся, что этот либеральный подход сохранится», – передает его слова Reuters.

По его словам, Израилю жизненно важно не дать Ирану разместить системы дальнего радиуса действия на территории Сирии.

Между тем, Израиль надеется, что ситуация со сбитым в небе над Сирией российским Ил-20 не повторится. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

«Мы видим печальную ситуацию, в которой сирийские силы выстрелили и подбили самолет. И мы надеемся, что сирийцы и никто другой извлекут из этого уроки и не повторят таких ошибок», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что российские специалисты закончили переоборудование зенитных ракетных комплексов С-300ПМ/ПМ-2 в экспортную версию С-300ПМУ-2 «Фаворит» в Сирии.

В октябре стало известно, что Россия поставила САР три дивизиона С-300ПМ-2. Решение на этот счет было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.