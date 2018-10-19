В Сирии завершили переоборудование комплексов С-300

Российские специалисты закончили переоборудование зенитных ракетных комплексов С-300ПМ/ПМ-2 в экспортную версию С-300ПМУ-2 «Фаворит» в Сирии, сообщил источник.

«Технические специалисты российских оборонных предприятий, прибывшие в Сирию в начале октября вслед за доставленными туда ЗРК С-300ПМ/ПМ-2, которые являются своего рода «гибридом», включающим элементы обоих комплексов, завершили их переоборудование в экспортный вариант С-300ПМУ-2 и на днях вернулись на родину», – цитирует источника ТАСС.

Теперь, по его словам, все три дивизиона ЗРК готовы к боевой работе в условиях Сирии. Осталось только завершить подготовку военных.

Другой военно-дипломатический источник сообщал, что переоборудование ЗРК заключалось в замене российских кодов и литерных частот наземного радиолокационного запросчика и литерных частот РЛС на сирийские.

На прошлой неделе официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российские советники продолжают подготовку сирийских военных для работы на зенитно-ракетных комплексах С-300.

В октябре стало известно, что Россия поставила САР три дивизиона С-300ПМ-2, отличающихся более совершенными многофункциональной радиолокационной станцией, мобильным командным пунктом и станцией подсвета и наведения.

Напомним, решение о поставке в САР комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сделать С-300 в Сирии неуязвимыми для Израиля.