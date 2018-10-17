Могерини отшутилась по поводу «санкций против Украины»

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини пошутила, чтобы разрядить обстановку после ошибки канадского студента, спросившего о санкциях «против Украины».

Во время визита в Канаду Могерини встретилась со студентами одного из университетов Монреаля, передает РИА «Новости».

Как следует из опубликованной ЕК записи разговора, Могерини упомянула антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, говоря о согласовании общей позиции между Великобританией и другими членами ЕС.

«Вы упомянули санкции против Украины...», – начал задавать вопрос один из студентов.

«России, России», – поправила его Могерини.

«Да, простите. В контексте Украины», – поправился студент.

«Я что-то пропустила...», – пошутила Могерини. Эта фраза вызвала смех в зале.

Ранее в среду замдиректора отдела политического планирования Госдепартамента США Дэвид Тесслер сообщал, что Вашингтон считает необходимым, чтобы Европейский союз сохранял антироссийские санкции.

В октябре вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявлял, что правительство страны намерено добиваться отмены санкций против России и убеждать своих партнеров в абсурдности таких ограничений.