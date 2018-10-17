Власти Италии рассказали, что они готовы сделать для отмены антироссийских санкций

Вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини на ассамблее представительства конфедерации итальянской промышленности Confindustria Russia заявил, что сделает все возможное для отмены европейских санкций против России.

«У меня создается впечатление, что руководство ЕС готово и дальше идти по пути санкций и, более того, создавать их автоматическое продление. И это меня абсолютно не устраивает», – сказал Сальвини, передает РИА «Новости».

По его словам, никакого смысла в антироссийских санкциях нет. «Когда это закончится, не знаю. Со своей стороны я буду делать все для того, чтобы отмена санкций произошла как можно скорее», – заключил вице-премьер Италии.

Сальвини находится в Москве с однодневным визитом. Ранее он заявлял, что хочет поскорее «остановить режим санкций».