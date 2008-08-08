Власти Италии назвали заявления о «вмешательстве» России в выборы в США нелепыми

Вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал нелепыми утверждения о том, что Москва якобы «вмешивалась» в американские выборы.

Он поддержал действия президента США Дональда Трампа в сферах внутренней экономики и безопасности. Он также отметил, что Трамп держит слово в «острых темах», по которым давал предвыборные обещания, например, в вопросе о признании Иерусалима столицей Израиля.

При этом Сальвини, комментируя тему санкций, сказал, что выступает за диалог, а не введение ограничений. Он напомнил, что с главой российского государства Владимиром Путиным встречался лишь раз, передает ТАСС со ссылкой на Time.

«У нас нет ни экономических, ни коммерческих связей», – заявил Сальвини, добавив, что у него «есть только хорошая идея о партнерстве между Россией и Европой», а также соглашение о сотрудничестве итальянской «Лиги Севера» и «Единой России».

Сальвини заявил, что хочет поскорее «остановить режим санкций», ведь «у нас нет необходимости воевать».

По вопросу о «вмешательстве» глава МВД Италии сказал, что «не знает, делала ли Россия что-то в отношении США или Франции». Он назвал обвинения в адрес Москвы во «вмешательстве» в выборы «нелепыми».

На вопрос о дальнейшей судьбе Евросоюза Сальвини ответил, что у ЕС нет «общих корней», а есть только «единая валюта». Сам Сальвини хочет создать «альтернативный христианским демократическим партиям и социалистам альянс без Макрона и Ренци».

Нелегальную миграцию Сальвини назвал источником преступности и социальных конфликтов, отметив при этом, что поддерживает легальную миграцию. Сальвини заявил: «Если я смогу уменьшить количество преступлений и снизить уровень нелегальных мигрантов, пусть называют меня расистом сколько угодно».

В среду Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы.