США призвали ЕС сохранить санкции против России

Вашингтон считает необходимым, чтобы Европейский союз сохранял антироссийские санкции, заявил заместитель директора отдела политического планирования Госдепартамента США Дэвид Тесслер во время визита в Брюссель.

«Мы глубоко убеждены в том, что санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока мы не увидим изменения поведения, которого мы ждем от российского правительства», – передает слова представителя Госдепа ТАСС со ссылкой на The Financial Times.

В октябре вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявлял, что правительство страны намерено добиваться отмены санкций против России и убеждать своих партнеров в абсурдности таких ограничений.

Отметим, что сами США начали «проявлять гибкость» в вопросе санкций.