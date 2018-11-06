Нефть подешевела, несмотря на санкции США против Ирана

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром идут вниз, несмотря на введение второго пакета американских санкций против Ирана, которое должно привести к сокращению предложения сырья на рынке.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,33% – до 72,93 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,17%, составив 62,99 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Санкции США против Ирана, приостановленные в 2015 году после ядерной сделки, возобновились 5 ноября.