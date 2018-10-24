В Подмосковье третьеклассник спас жизнь тонувшей в спа-центре девочке

Девятилетний мальчик спас пятилетнюю девочку, едва не утонувшую в бассейне спа-центра в Серпуховском районе в Подмосковье.

Пятилетняя девочка плавала со своими родителями и в какой-то момент пропала из поля зрения. Девятилетний Родион В. из подмосковного Протвино, котоый вместе с родителями отдыхал в бассейне, мгновенно сориентировавшись, нырнул под воду, обнаружил девочку на дне в обездвиженном состоянии и поднял ее на поверхность, сообщается на сайте подмосковного МЧС.

После комплекса сердечно-реанимационных действий девочка задышала, затем ребенка передали врачам прибывшей скорой помощи. По мению сотрудников МЧС, быстрые и грамотные действия Родиона и находившихся рядом взрослых помогли избежать трагедии.

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