В ХМАО два человека погибли при обрушении моста

В результате обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа погибли два человека, еще семь пострадали, сообщил источник в экстренных службах.

«В Нефтеюганском районе неподалеку от поселка Каркатеевы произошло обрушение моста. В этот момент на нем находились кран и КамАЗ», – передает его слова ТАСС.

Сообщается, что мост обрушился в 14.43 по московскому времени. Инцидент произошел в 30 км от районного центра. К месту происшествия выехали все оперативные службы.

Изначально сообщалось о восьми пострадавших, но позже стало известно, что погибли два сотрудника ремонтной бригады. Еще семеро пострадали.

В конце октября в селе Осиновка Михайловского района Приморского края также рухнул автомобильный мост. По нему в этот момент двигались грузовик и легковой автомобиль Mazda. При падении большегруз придавил иномарку, погибли женщина и ребенок. Сообщалось, что к аварии и гибели людей привело превышение допустимой нагрузки на мост из-за въезда фуры с 20 тоннами картошки.