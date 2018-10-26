В Приморском крае из-за обрушения моста погибли люди

По предварительным данным, женщина и ребенок погибли из-за обрушения моста в Приморском крае, сообщил первый замглавы администрации Михайловского района Петр Зубок с места происшествия.

«Буквально полчаса назад разгрузили и убрали фуру, вытащили легковую машину. Следственный комитет отработал, сейчас МЧС приступает, распиливать машину и извлекать погибших. Предположительно, их двое – женщина 1995 года рождения и девочка трех с половиной лет», – пояснил замглавы района, передает ТАСС.

Автомобильный мост обрушился в поселке Осиновка Михайловского района Приморского края. Авария произошла в тот момент, когда по нему двигались грузовик и легковой автомобиль.

Как сообщается на сайте регионального МЧС, на месте действуют 12 человек и четыре единицы техники, от министерства привлечены один человек и одна единица техники.

Ранее на место обрушения выехал губернатор Приморья Олег Кожемяко.