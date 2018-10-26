Врио губернатора Приморья выехал на место обрушения моста

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко оперативно выехал на место обрушения моста через реку Осиновка в Михайловском районе.

«Произошло обрушение моста на пятом километре дороги Осиновка – Рудная пристань, к сожалению, с трагическими последствиями, данные по погибшим уточняются. В Михайловский район выехала техника МЧС, чтобы вытащить фуру, разгрузить мост», – заявил Кожемяко.

Он назвал важным наладить транспортное сообщение на месте обрушения. «Надо посмотреть состояние объездных дорог, обеспечить проезд. На месте посмотрим, какие силы и средства необходимо направить, чтобы помочь и приступить к аварийно-восстановительным работам», – добавил он.

В настоящее время на месте обрушения моста уже работают бойцы МЧС, сотрудники полиции, спасательные службы, представители администрации Приморья. Принимаются меры по разгрузке фуры, чтобы вытащить пострадавшую легковушку, пишет «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что в Михайловском районе автомобильный мост рухнул во время проезда большегруза, который в момент падения придавил легковую машину. Погиб один человек.