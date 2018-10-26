Автомобильный мост обрушился в Приморье

В Михайловском районе автомобильный мост рухнул во время проезда большегруза, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

«Автомобильный мост под Осиновкой рухнул под большегрузом. На место выдвинулись силы МЧС и полиции. Организован объезд. Информации о пострадавших пока нет», – сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС.

В момент обрушения большегруз придавил легковую машину, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации Михайловского района края.

«Сейчас все силы направлены к мосту, информация по пострадавшим уточняется», – сообщил он.

В районе происшествия организован объезд.

В краевой Госавтоинспекции сообщили, что при обрушении моста погиб один человек. «Водитель или пассажир легкового автомобиля, пока не можем точно сказать», – отметил представитель ведомства ТАСС.

Напомним, в начале октября в Мордовии автомобильный железобетонный мост рухнул под грузовиком.

Тогда же в в Амурской области обрушился мост, в результате чего пострадал водитель проезжавшего по нему большегруза.