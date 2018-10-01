Названа причина обрушения моста в Амурской области

Общая масса грузовика, под которым обрушились два пролета автомобильного моста в городе Свободном Амурской области, превышала разрешенные 44 тонны, сообщил губернатор региона Василий Орлов.

Орлов на селекторном совещании заявил, что «абсолютно уверен» в перевесе «по этому автомобилю, из-за которого рухнул мост», передает ТАСС.

По его словам, масса грузовика точно превышала 44 тонны – разрешенного максимума.

«Нужно ввести ограничения по движению таких автомобилей во всех муниципалитетах, в городах», – добавил губернатор.

Орлов также выразил уверенность, что Следственный комитет проведет расследование в отношении организации, которая «разрушила единственный путепровод в городе Свободном».

Напомним, во вторник в городе Свободном мост обрушился на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали. Пострадал один человек. Инцидент нарушил движение пассажирских поездов.