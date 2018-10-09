Обрушение моста задержало пассажирские поезда на Транссибе

В Амурской области из-за обрушения моста на железнодорожные пути могут задержаться около 10 поездов, введен режим чрезвычайной ситуации.

Автомобильный мост рухнул на главный путь Транссибирской магистрали в городе Свободном, режим ЧС повысили с муниципального уровня до регионального, передает ТАСС.

В результате происшествия водитель грузовика, проезжавшего по мосту, получил открытый перелом голени и ушиб грудной клетки.

«В течение суток прогнозируется задержка до 10 пассажирских поездов», – сказали в МЧС, сообщает РИА «Новости».

«Сейчас специалисты убирают состав с пятого пути и через час планируют по нему организовать движение пассажирских поездов. Также идет обследование пролетных строений и подтягивают технику для разбора обрушившихся конструкций. Привлечены восстановительные поезда из Белогорска, Шимановска и Магдагачи», – добавили в МЧС.

Обрушившаяся конструкция была возведена в Свободном в 1982 году. Теперь после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города решено его демонтировать.

Ранее в Сети опубликовали видео обрушения моста.