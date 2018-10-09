Второй за сутки автомобильный мост обрушился в России

В Мордовии автомобильный железобетонный мост рухнул под грузовиком, инцидент произошел в Дубенском муниципальном районе Мордовии, сообщает республиканское МЧС.

В результате обрушения пострадавших нет, говорится на сайте мордовского МЧС.

«В Дубенском муниципальном районе 9 октября в 13.25 по Москве в четырех километрах от поселка Дубенки произошло обрушение автомобильного железобетонного моста», – сообщает ведомство.

Портал «Столица С» опубликовал фото с места происшествия от республиканского МЧС.





Ранее во вторник обрушился мост в Амурской области, в результате чего пострадал водитель проезжавшего по нему большегруза.

По факту обрушения в СК возбудил уголовное дело.