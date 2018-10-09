По факту обрушения моста в Амурской области завели дело

СК возбудил уголовное дело по обрушению моста в амурском городе Свободный.

Дело открыто по ч. 2 ст. 293 УК («халатность»), сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, обрушение автомобильного путепровода произошло при движении по нему грузового автомобиля, водителю которого причинен тяжкий вред здоровью. Также отдельно подчеркивается, что конструкция находилась на балансе администрации города.

«В ходе предварительного следствия будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц администрации города Свободного, не обеспечивших, по версии следствия, безопасную эксплуатацию автомобильного путепровода», – говорится в пресс-релизе ведомства.

Строительство нового моста взамен уничтоженного обойдется в 2 млрд рублей, отметила первый полпред правительства области Татьяна Половайкина, передает ТАСС.

Губернатор региона Василий Орлов озвучивал причину, по которой обрушились два пролета моста.

Ранее стало известно, что обломки моста на железнодорожных путях могут задержать до 10 поездов Транссибирской магистрали.