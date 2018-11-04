Экс-замглавы миссии ОБСЕ на Украине отказался называть Россию агрессором

Бывший первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, покинувший этот пост 1 ноября, в интервью украинскому телеканалу «1+1» отказался называть Россию агрессором.

Отвечая на прямой вопрос украинского телеканала о том, считает ли он Россию агрессором, Хуг сказал: «Нет», передает РИА «Новости».

При этом, по его словам, «Россия, как и Украина, и отдельные районы Донецкой и Луганской областей признали, что существует большая проблема, которая нуждается в решении, и все они взяли на себя обязательства».

Экс-замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине считает, что ситуацию в Донбассе можно будет урегулировать «только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение, а не будет пытаться обвинить других».

Напомним, в середине октября Хуг заявлял, что войну в Донбассе можно остановить за считанные часы.