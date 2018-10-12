В ОБСЕ заявили о возможности завершить войну в Донбассе «в течение одного часа»

Первый замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что военную сторону конфликта в Донбассе можно остановить за считаные часы.

«В течение одного часа», – ответил Хуг на вопрос, за какой срок можно прекратить военный конфликт на востоке Украины, передает «Голос Америки».

Однако он отметил, что это лишь военная составляющая конфликта, а с другими составляющими придется разбираться дольше.

По его словам, разминирование территорий, например, будет тяжелой задачей, а восстановление разрушенной экономики на востоке Украины растянется на длительное время.

Хуг подчеркнул, что от мин даже во время затишья в боевых действиях гибнут дети.

При этом дипломат не стал говорить, кто виновен в конфликте. По его словам, к нарушениям прибегают все стороны и шаги к прекращению конфликта должны быть «зеркальными».

Хуг также заявил, что не стоит требовать от правительства Украины односторонних уступок, потому что это «не поможет быстрому достижению мира».

Напомним, во время пресс-конференции, когда были объявлены предварительные результаты выборов 2014 года, президент Петр Порошенко заявил, что закончит конфликт в Донбассе за считаные часы. Впоследствии он извинился перед гражданами Украины за данное им обещание. После этого Порошенко предложили извиниться за победу на президентских выборах.